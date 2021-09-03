باسيل يشكر ايران على سفينة المحروقات

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني هنأ باسيل حسين أمير عبد اللهيان بتوليه منصب الخارجية الايرانية، منتقدا سياسة أولئك الذين يجوعون الشعب اللبناني من أجل تحقيق أهداف سياسية، ودعا الى ضرورة تطوير العلاقات بين الطرفين على كافة الأصعدة.

وفي الوقت الذي طلب فيه باسيل من أمير عبد اللهيان نقل الرسالة الشفهية للرئيس اللبناني ميشال عون الى الرئيس ابراهيم رئيسي بحث مع أمير عبد اللهيان أوضاع لبنان والمنطقة.

من جانبه أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداد ايران لتزويد لبنان بمزيد من الوقود ان كان لديه الحاجة لذلك، مشيدا بالخطوة التي أقدم عليها الأمين العام لحزب الله بكسره الحصار الذي اصطنعه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني.

وأعتبر أمير عبد اللهيان أن خطوة السيد نصر الله تبرهن على حقيقة أن السبيل الوحيد لتقدم لبنان وازدهاره يتمثل في اعتماده على نفسه واستثمار لثرواته وموارده، وفيما شدد على أن ايران لا تجد أية حدود وقيود أمام تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان، أكد موقف ايران الثابت من دعم الحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية.