الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

باسيل يشكر ايران على سفينة المحروقات

باسيل يشكر ايران على سفينة المحروقات
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الخارجية اللبناني السابق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل شكره لايران على كسرها للحظر الذي فرضه الغرب ضد بلاده بمنع تزويده بالمحروقات، وارسالها لسفينة الوقود.

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني هنأ باسيل حسين أمير عبد اللهيان بتوليه منصب الخارجية الايرانية، منتقدا سياسة أولئك الذين يجوعون الشعب اللبناني من أجل تحقيق أهداف سياسية، ودعا الى ضرورة تطوير العلاقات بين الطرفين على كافة الأصعدة.

وفي الوقت الذي طلب فيه باسيل من أمير عبد اللهيان نقل الرسالة الشفهية للرئيس اللبناني ميشال عون الى الرئيس ابراهيم رئيسي بحث مع أمير عبد اللهيان أوضاع لبنان والمنطقة.

من جانبه أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداد ايران لتزويد لبنان بمزيد من الوقود ان كان لديه الحاجة لذلك، مشيدا بالخطوة التي أقدم عليها الأمين العام لحزب الله بكسره الحصار الذي اصطنعه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني.

وأعتبر أمير عبد اللهيان أن خطوة السيد نصر الله تبرهن على حقيقة أن السبيل الوحيد لتقدم لبنان وازدهاره يتمثل في اعتماده على نفسه واستثمار لثرواته وموارده، وفيما شدد على أن ايران لا تجد أية حدود وقيود أمام تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان، أكد موقف ايران الثابت من دعم الحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

السفينة الايرانية تهددسياسة الارهاب الاقتصادي ضد لبنان

لبنان.. سفينة الوقود الإيرانية تربك واشنطن وحفلائها

شحنات الوقود الإيراني تم شراءها من قبل تجار لبنانيين شيعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"طالبان": الصين أبلغتنا بالإبقاء على سفارتها في كابل

بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه استرليني لمعالجة قضية المهاجرين الافغان

الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا

توفي منذ أكثر من 3 سنوات قبل العثور عليه حيا في مستشفى بحلب!

شاهد..باحث لبناني: حكومة ميقاتي لن تبصر النور لهذه الاسباب

الصين تحظر الالعاب الالكترونية لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا