شاهد..باحث لبناني: حكومة ميقاتي لن تبصر النور لهذه الاسباب

العالم - خاص بالعالم

وأضاف حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية قائلاً:"ان نجاح نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة وفق رؤية مستقبلية سيؤدي الى قتل سعد الحريري سياسيا لانها حكومة تمهد لانتخابات تغير امور كثيرة على الساحة اللبنانية حيث سعد الحريري الذي فقد في هذا التغيير فقد السلطة وفقد المال وجزء كبير من شعبيته وهو يعلم ان نجيب ميقاتي منافس له على الساحة السياسية والحريري لن يسمح لميقاتي بان يشكل حكومته.

واوضح حدرج ان اميركا حاولت ان تعلب لعبة الشرطي الشرير والطيب، الشرير سعد الحريري و الطيب نجيب ميقاتي تحت وطأة ضغوطات معيشية وسياسية ودولية لتشكيل الحكومة وفقا لرؤية اميركية ولكن أعياهم وقوف الرئيس اللبناني ميشال عون على نفس الثوابت التي تحدث عنها ايام تكليف سعد الحريري.

وأكد حدرج على ان رئيس الجمهورية ميشل عون اعلن الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة حيث قبل نجيب ميقاتي ان يتعاون مع رئيس الجمهورية وفقا لهذه الخطوط ولكن تغير موقفه لاحقا حيث يريد ان يغير هذه الخطوط والمبادئ حتى يهمش دور رئيس الجمهورية.

وبين حدرج ان في اسقاط الحكومة دائما الثلث المعطل يملكه رئيس الحكومة وخير دليل ما حصل في عهد سعد الحريري في اصعب الاوقات سخونة في لبنان قدم استقالته وعطل البلد بكامله.

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