قلق أممي من اشتباكات طرابلس ودعوة لوقف الأعمال العدائية

العالم - خاص بالعالم

شهود العيان وصفوا الاشتباكات بأنها الاعنف في العاصمة منذ توقف القتال بين فصائل من الشرق والغرب قبل عام.



وهي تجيء بعد اشتباكات كبرى دارت الشهر الماضي في مدينة الزاوية غربي طرابلس وحوادث أو اشتباكات أصغر داخل العاصمة شملت اشتباكا بالأسلحة النارية هذا الأسبوع في إحدى مؤسسات الدولة.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سارعت للتعليق على تجدد الاشتباكات وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الأعمال المسلحة؛ ودعت البعثة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين ووقف فوري للأعمال العدائية. كما ناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد صرح الخميس، بأنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا.

ومن شأن تفجر اقتتال في طرابلس بين جماعات مسلحة تتنافس للسيطرة على الأراضي في الجانبين وعلى مؤسسات الدولة أن يضع مزيدا من العراقيل في طريق الانتخابات المقررة في كانون الأول ديسمبر في إطار خطة لإنهاء الفوضى والعنف والانقسام القائم منذ عشر سنوات.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار والتقدم الذي طرأ هذا العام باتجاه الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة، لم يحدث تحرك صوب توحيد

الفصائل المسلحة المتعددة في جيش وطني موحد.

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