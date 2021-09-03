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تشييع حاشد لشهيد الإرباك الليلي أحمد صالح شمالي القطاع

تشييع حاشد لشهيد الإرباك الليلي أحمد صالح شمالي القطاع
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

شيعت حشود غفيرة، الشهيد أحمد صالح الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في فعاليات الإرباك الليلي شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

العالم ـ فلسطين

وردد المشاركون في مسيرة تشييع الشهيد التي جابت شوارع مخيم جباليا هتافات تحيي الشهيد وتندد باستهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين.

وكان الشهيد أحمد صالح ارتقى نتيجة إصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي شرقي جباليا، كما أصيب 15 شخصًا خلال الفعاليات التي نُظمت شرقي محافظات القطاع الخمس.

وقالت مراسلة العالم في غزة إنّ الشاب أحمد صالح يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، وهو من سكان مخيم جبالبا. وأضافت أنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأشارت الى أنّ من بين المصابين خمسة بالرصاص الحي أحدهم طفل في حالة خطرة وأربعة إصاباتُهم متوسطة.

ويعد "الإرباك الليلي"، أحد الأدوات الشعبية للاحتجاج على استمرار الحصار، ويلقي فيه الشبان قنابل صوتية قرب السياج الأمني، ويُشغّلون مكبرات الصوت بأغان وطنية.

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