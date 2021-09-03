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مصادر سورية: أمريكا بدأت بإخلاء قاعدتين استراتيجيتين في ريف الحسكة

مصادر سورية: أمريكا بدأت بإخلاء قاعدتين استراتيجيتين في ريف الحسكة
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

بصورة مطابقة لما جرى في الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا عام 2019 تحت مسمى عملية “نبع السلام”، تشير المعطيات الخاصة التي حصل عليها موقع “أثر برس” عن تصاعد المؤشرات حول عملية عسكرية تركية مماثلة وبموافقة أمريكية قد تظهر معالمها خلال الأيام القادمة.

العالم-سوريا

حيث أفادت مصادر خاصة لـ”أثر” عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من قاعدتين استراتيجيتين في ريف الحسكة الشمالي شرق مدينة تل تمر الاستراتيجية وذلك بعد أيام من تصاعد وتيرة القصف التركي على مراكز عسكرية لـ “قوات سوريا الديموقراطية – قسد”.

وأكدت المصادر الخاصة لـ “أثر” بأن الانسحاب الأمريكي بدأ قبل 4 أيام، حيث تم سحب حوالي 230 جندي أمريكي بينهم ضباط مع معداتهم العسكرية ومروحياتهم من قاعدتي “تل بيدر” و”قصرك” في ريف الحسكة الشمالي على طريق “M4” شرق مدينة تل تمر.

وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية المنسحبة توجهت إلى مدينة الشدادي الواقعة جنوب مدينة الحسكة بحوالي 60 كلم لتعزز تمركزها بشكل أكبر عند حقول النفط السورية في القاطع الجنوبي من منطقة شرق الفرات السوري لتفسح المجال أمام القوات التركية لاستكمال عمليات احتلالها لشمال سوريا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة “سانا” الرسمية بأن القوات الأمريكية أدخلت أمس الأربعاء رتلاً مؤلفاً من 30 شاحنة محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في منطقة الشدادي.

في حين تشير المصادر إلى أن العملية التركية في حال حدوثها من شأنها أن تشمل منطقة الدرباسية في ريف الحسكة الشمالي على الحدود السورية التركية ما يشير إلى تفاهم أمريكي – تركي سيدفع أهالي ريف الحسكة الشمالي ثمنه من جديد.

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