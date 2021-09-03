الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي: اللواء فيروزآبادي قضى سنوات عديدة من اجل الدفاع عن الجمهورية الاسلامية

الرئيس رئيسي: اللواء فيروزآبادي قضى سنوات عديدة من اجل الدفاع عن الجمهورية الاسلامية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

اعرب الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عن تعازيه بوفاة اللواء حسن فيروزآبادي الرئيس السابق للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وأكد ان الفقيد قضى سنوات عديدة من اجل الدفاع عن الجمهورية الاسلامية.

العالم- ايران

اعرب رئيس الجمهورية عن مواساته لرحيل اللواء حسن فيروزآبادي المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي وافاته المنية اليوم الجمعة.

وقال في بيان: أمضى هذا القائد التعبوي الملتزم والمخلص سنوات عديدة من حياته المعطاءة في مختلف مواقع الخدمة والدفاع عن قيم ومثل الثورة والنظام الإسلامي، وخدم بأمانة لمدة عقدين كرئيس للأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعرب رئيس الجمهورية عن تعازيه بهذه المناسبة للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية الامام خامنئي (مد ظله العالي) والشعب الايراني والقوات المسلحة وجميع اصدقائه وعائلة المرحوم فيروزآبادي، سائلا الباري تعالى ان يمن على الفقيد بعلو الدرجات بجوار رفاقه الشهداء، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يوعز بتنظيم السوق والتبادلات في المنافذ الحدودية

الرئيس رئيسي يواصل زيارته لسيستان وبلوجستان ويعد بحل مشاكل المحافظة

رئيسي: إستيراد اللقاحات مدرج على سلّم أولويات الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا... اندلاع حريق بريف جبلة وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

الحاج حسن: استقدام المحروقات من إيران يكسر الحصار ولا يرتبط بأي شرط

قضية السعودي سعد الجبري المثيرة للجدل تعود من جديد..

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل صبيح وإصابة 20 فلسطينيا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 03-09-2021

كيف أُزيد من طول طفلي؟ تعرف على الإجابة