كيف أُزيد من طول طفلي؟ تعرف على الإجابة

العالم - منوعات

كيف أزيد طول طفلي؟

بالرغم أن العامل الجيني هو الأكثر تحكمًا بالطول، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لزيادة طول الطفل، وتشمل:

1. الحصول على نظم غذائي صحي

يقل طول الأطفال الذين لا يحصلون على نظام غذائي صحي عادةً مقارنةً مع الأطفال الذين يحصلون على نظام غذائي صحي، حيث يجب أن تتوفر العناصر الغذائية الرئيسية في غذاء الطفل من فاكهة وخضراوات، كما يجب أن يتوفر فيه الكالسيوم والبروتين، والتي تتمثل بالاتي:

اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية.

البيض.

البقوليات.

المكسرات.

اللبن، والحليب.

البروكلي.

حبوب الصويا.

البرتقال.

السردين والسلمون.

2. النوم لساعات كافية

يتم إفراز هرمون النمو أثناء النوم، لذا يعد الحصول على عدد ساعات كافي من النوم، بالإضافة إلى النوم العميق ضروري من أجل النمو وزيادة الطول بشكل طبيعي، ويلخص الجدول الاتي ساعات النوم الطبيعية للطفل حسب العمر:

العمر ساعات النوم (ساعة)

حديثي الولادة – 3 شهور 14 – 17

3 – 11 شهرًا 12 – 17

1 – 2 سنة 11 – 14

3 – 5 سنة 10 – 13

6 – 13 سنة 9 – 11

3. ممارسة التمارين الرياضية

تًساعد التمارين الرياضية على بناء عظام أكثر قوة وكثافة، وبالتالي تضمن طريقة أفضل لزيادة طول الطفل بشكل صحي.

4. تناول المكملات الغذائية

تساعد المكملات الغذائية في بعض الأحيان على زيادة طول الطفل، لكن يندرج ذلك تحت حالات معينة، مثل: نقص هرمون النمو عند الأطفال، ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب.

كما قد يتم صرف المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، لكن أيضًا تحت إشراف الطبيب.

5. ممارسة تمارين الإطالة

تؤدي الإجابة عن السؤال “كيف أزيد طول طفلي؟” إلى الحديث عن تمارين الإطالة التي من شأنها زيادة طول الطفل، وتتمثل بعدد من التمارين، مثل: الوقوف على الحائط مع رفع اليدين عاليًا ومدهما جيدًا أو الجلوس على الأرض مع مباعدة الأقدام عن بعضها والميل بالجذع في محاولة للمس أصابع القدم، مع تكرار التمرين لكلا القدمين.

6. التعلق (Hanging)

يعتقد بأن التعلق على المواسير يساعد على تقوية وزيادة طول العمود الفقري، فقد اعتمد العديد من الأهالي تلك الطريقة على مر العقود.

ما هي العوامل التي تؤثر على زيادة طول الطفل؟

بعد الإجابة على السؤال “كيف أزيد طول طفلي؟” سننتقل للحديث عن العوامل التي تؤثر على زيادة طول الطفل، حيث ينمو الطفل أكثر ما يمكن خلال أول 9 شهور منذ الولادة ويبدأ النمو بعد ذلك بالتباطؤ، ومن أهم العوامل التي تؤثر على زيادة طول الطفل تشمل على الاتي:

المادة الوراثية: تعد المادة الوراثية هي العامل الأساسي في زيادة طول الطفل، وتعتقد الأبحاث أن أكثر من 700 جين موجود في المادة الوراثية يعمل على التأثير على الطول.

الهرمونات: تؤثر بعض الهرمونات على زيادة الطول، مثل: هرمون النمو، وهرمونات الغدة الدرقية، وهرمونات الجنس، مثل: التستوستيرون، والأستروجين.

الجنس: يزيد طول الذكر بشكل أكبر مقارنةً بالأنثى، كما تستمر الزيادة بالطول عند الذكر لفترة أطول مقارنةً بالأنثى.

هل يمكن للكبار أن يزيدوا من طولهم؟

بعد الإجابة على السؤل “كيف أزيد طول طفلي؟” لا بد أن يخطر ببالك هل يمكن للكبار أن يزيدوا من طولهم؟ ببساطة الإجابة هي لا، بعد أن يصل الشخص البالغ لسن 18 عامًا، تلتحم عظامه وتتوقف عن النمو، لكن يمكن له أن يعدل من شكل جلسته ووقوفه ليبدو أكثر طولًا ليس إلا.