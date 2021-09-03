كلنا وفاء للرموز القادة - 2012

العالم - لن ننسى

سلط البرنامج الضوء على المظاهرة التي شارك فيها الاف البحرينيين تحت شعار "كلنا وفاء للرموز القادة" في اوايل شهر ستمبر 2012 التي جابت مناطق بحرينية عدة دعت اليها المعارضة للمطالبة بالحرية والديمقراطية والافراج عن المعتقلين، وحذرت المعارضة في ختام التظاهرات من ان سياسية القمع والتنكيل والتضيق على حرية العمل السياسي لن تثنيها عن الاستمرار في المطالب المشروعة لشعب البحرين، ولفتت الى ان النظام يستمر في نهج استغلال القضاء من طريق الاحكام السياسية الظالمة تجاه المعتقلين وفي مقدمهم قيادات المعارضة ورموزها المحتجزون رهائن في سجون النظام، فيما اكدت جمعيات سياسية بحرينية انها لاتقبل الإملاءات من احد اذ لها الحق فالمطلق في تنظيم المسيرات السلمية في كل مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة.

وتطرق البرنامج الى العقاب الجمعي الذي تعرضت له اكثر من 16 قرية ومنطقة بحرينة بعد التظاهرات سجل خلالها وقوع عدة إصابات بجروح متفرقة واستخدمة قوات النظام في عملياتها الرصاص الانشطاري القاتل والغازات السامة وتشير عمليات القمع الى استمر سياسية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين والتي لم تستطع منع استمرار التظاهرات والاحتجاجات اليومية في مختلف قرى ومناطق البحرين.

وتطرق البرنامج الى قول النائب البحريني السابق جواد فيروز انه ليس جديدا في لغة النظام فصل الانتهاكات واعتقال الافراد الذين كانوا يمارسون حرية التعبير بكل سلمية.

واستعرض البرنامج حكاية الشهيد كريم فخراوي ومشاهد تعذيبة واثار الوحشية على جسده ومواقف زوجته في اعتصام القادة قوية حاسمة فلا مساومة مع نظام قاتل ولا طريق الى تلك التي تؤدي الى اسقاط النظام .

وقال مدير مكتب إئتلاف 14 فبراير الدكتور ابراهيم العرادي بشأن الاوضاع الامنية التي سادة قبيل فعاليات كلنا فداء للرموز: ان الاوضاع من الناحية الامنيو والقبضة الامنية كانت في ذروتها، ولن ننسى الفترة التي ما تسمى بالسلامة الوطنية التي كرس فيها القمع والاحتلال السعودي الذي مازال موجود فكانت كل هذه المظاهر شكلاً ومضموناً مظاهر قمعية ووحشية موجودة على ارض البحرين في تلك الفترة.

هذه حكاية جديدة مجبولة بالنضال والجهاد كان اركان النظام البحريني من راس هرمه الى قاعدة السفلى يريدون ان تروى بالخنوع لهم لكن لما سقط في أيديهم ادركوا انهم امام شعب حكاية نضاله طويلة ولن يعجز وللقصة بقية ولن ننسى.