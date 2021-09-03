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قائد الثورة يعزي بوفاة اللواء فيروزآبادي

قائد الثورة يعزي بوفاة اللواء فيروزآبادي
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدر قائد الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، بيانا اعرب فيه عن تعازيه بوفاة اللواء حسن فيروزآبادي.

العالم- ایران

في بيان أصدره يوم الجمعة، قدم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، التعازي بوفاة اللواء حسن فيروزآبادي.

وجاء في بيان قائد الثورة: أقدم التعازي برفيق دربي القديم، اللواء الدكتور سيد حسن فيروزآبادي تغمده الله برحمته، الى زوجته المحترمة وأولاده وسائر ذويه.

ولفت قائد الثورة الى ان الفقيد بذل عمره في النضال القيم منذ نضاله في الفترة الطلابية بمدينة مشهد الى مختلف نشاطاته المتنوعة والواسعة في سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية وفي مختلف الميادين كجهاد البناء والمجموعات التابعة لمجلس الدفاع الاعلى وخاصة خدماته المديدة على رأس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة وبالتالي العضوية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الامر الذي شكل ذخيرة معنوية وزادا للآخرة لهذا الاخ المجاهد الخيّر.

وأكد سماحة القائد ان هذا الاخ الكريم امتاز بميزة كبرى رافقته دوما وتمثلت روح التعبد والتدين والصدق والثبات في الالتزام بالايمان والعمل الثوري.

وأعرب آية الله خامنئي عن امله بان تكون هذه الميزات البارزة سببا لشمول الفقيد بالرحمة والرضوان الالهي، سائلا الله تعالى له المغفرة، والصبر والسلوان لذويه.

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