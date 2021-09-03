طالبان تعلن السيطرة الكاملة على بنجشير والحراك المقاوم ينفي

العالم-افغانستان

وقال كريمي: "أصبحت بنجشير تحت سيطرة" الإمارة الإسلامية ".

في سياق متصل، قال مصدر في مقر شرطة كابول لوكالة سبوتنيك إن ولاية بنجشير الأفغانية وقعت تحت سيطرة حركة طالبان.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد قادة طالبان قوله: "بحمد الله، نحن نسيطر على أفغانستان بأكملها. لقد هزم مثيرو الشغب وبنجشير الآن تحت قيادتنا".

وكانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للحراك المقاوم المناهض لها في البلاد.

من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية أن حراك بنجشير نفى تقارير طالبان عن سيطرتها على الولاية.

وقال التلفزيون المحلي إن أمر الله صالح النائب الأول لرئاسة الجمهورية السابق وجبهة الحراك المقاوم يرفضان سقوط بنجشير وينفيان سقوطها.

وقالت القناة على تويتر "أمر الله صالح وجبهة المقاومة ينفيان سقوط بنجشير".

من جانبه فند قائد جبهة الحراك المقاوم أحمد مسعود الانباء حول سقوط بنجشير ويقول إن هذا الامر سيكون آخر يوم في حياته.