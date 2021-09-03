القائد الأعلى للجيش الليبي يأمر بوقف فوري للاشتباكات في طرابلس

العالم ـ ليبيا

ووجّه المنفي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري القوات التي حدث بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، والإبلاغ بأي إجراء يتخذ، حسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي الليبيي.

كما كلف القائد الأعلى، المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري مع آمري تلك القوات، والمتسببين في تلك الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والموافاة بما اتخذ، مشددا على جميع الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق، وفقا للسياق المعمول به.

وأكد أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا، نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة، مضيفا أنه سيتابع تنفيذ هذه التعليمات، بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة ليل الخميس الجمعة بين وحدتين من الجيش الليبي في الضاحية الجنوبية لطرابلس، بحسب القيادة العسكرية للعاصمة الليبية.

ووقعت الاشتباكات التي استمرت حتى صباح الجمعة حول ثكنة التكبالي مقر "اللواء 444 قتال".

وجرت المواجهات بين وحدة النخبة "اللواء 444 قتال" و"جهاز دعم الاستقرار"، والأخير وحدة أنشأها في كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء السابق فايز السراج، وفق ما أفاد آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان في بيان عبر الفيديو نشر الجمعة على صفحة فيسبوك التابعة للمنطقة العسكرية.

وبأمر من اللواء مروان، هاجم "جهاز دعم الاستقرار" قبيل منتصف الليل المعسكر، معتبرا أن العملية "تصحيح لمسار اللواء 444 قتال بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية".

وسمعت اصداء قتال عنيف بالأسلحة الثقيلة في أنحاء العاصمة.