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إعلان الحداد في العراق على وفاة المرجع الحكيم

إعلان الحداد في العراق على وفاة المرجع الحكيم
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم الجمعة، عن الحداد الرسمي ليوم السبت لوفات المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

العالم-العراق

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان مقتضب انه "تقرر إعلان الحداد الرسمي ليوم السبت، لفاجعة رحيل آية الله العظمى، محمد سعيد الحكيم (قدس سره الشريف)".

وبالتزامن، اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، يوم الجمعة، الحداد الرسمي ثلاثة ايام لوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان ان " النجف الاشرف فجعت اليوم بنبأ وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم لذا قررت الحكومة المحلية في النجف الاشرف اعلان حالة الحداد في النجف لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم السبت".

واضاف ان "الحداد لا يعتبر عطلة رسمية حيث تستمر الامتحانات الوزارية وفق الجدول المحدد لها يوم غد والايام التالية وليس هناك اي تعطل في دوائر الدولة وإنا لله وإنا اليه راجعون".

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