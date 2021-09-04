إنطلاق مناورات عسكرية في مصر بمشاركة خليجية

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وأعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في المناورات وقالت في بيان لها، الجمعة: إن التمرين يهدف إلى "تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة".

وأشارت إلى أن التمرين يهدف أيضاً إلى "تطوير أسلوب العمليات، والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية".

بدوره أكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، أن مناورات "النجم الساطع 2021" تتم بمشاركة 21 دولة، وتقام خلال الفترة ما بين 2 و17 سبتمبر الجاري، من دون تفاصيل أكثر عن الدول أو القوات ونوعية التدريبات.

فقد ظهر أيضاً علما الإمارات والكويت ضمن الدول المشاركة في مناورات النجم الساطع لهذا العام، فيما لم تؤكد هذه المعلومات من السلطات المعنية في البلدين، بحسب "الخليج اونلاين".

ومناورات "النجم الساطع" هي من أكبر المناورات متعددة الجنسيات، وتقام بمصر، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.