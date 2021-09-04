أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 04 سبتمبر 2021

ايران..

وزير الخارجية يجري مشاورات مع نظرائه بألمانيا وفرنسا والصين حول مفاوضات فيينا ولقاحات كورونا

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان .. نؤيد مبدأ المفاوضات على أن تكون باتجاه إلغاء الحظر وضمان حقوق إيران

سياست روز..

الرئيس الروسي ينتقد أمريكا والقوى الغربية لمواصلتها الحظر على إيران رغم ظروف كورونا

قدس ..

إنعكاسات ضعف حلف الناتو.. أوروبا تتجه لإنهاء تبعيتها العسكرية لأمريكا بتشكيل جيش أوروبي

وطن امروز ..

وصول أول ناقلة إيرانية تحمل الوقود للبنان إلى المياه الإقليمية السورية

مردم سالاري ..

الكيان الصهيوني ينصح إدارة بايدن بالحد من لهجتها الإنتقادية للنظامين المصري والسعودي

كيهان ..

هلع في الكيان الصهيوني من سقوط صاروخ سوري أرض جو قرب تل أبيب

رسالت ..

مطالبة وزراء دفاع بلدان الإتحاد الأوروبي بتشكيل جيش أوروبي موحد ,رصاصة في قلب الناتو

حمايت ..

وزير الدفاع البريطاني بن والاس يؤكد ان أمريكا لم تعد قوة عظمى في العالم

عصر ايرانيان ..

أفول العراب .. أمريكا لم تعد قوة عظمى بإعتراف وزراء دفاع بحلف الناتو

اطلاعات ..

الحشد الشعبي .. لن نسمح بتحول العراق الى أفغانستان أخرى مع خروج القوات الأمريكية

آرمان ملي ..

تصاعد حدة المعارك في بنجشير بين المقاومة بزعامة أحمد مسعود وحركة طالبان

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، تبعات مواجهة عسكرية، عن القتال الدائر في منطقة بنجشير بافغانستان.. المفاوضات بين حركة طالبان والمقاومة في بنجشير بزعامة احمد مسعود اصطدمت بطريق مسدود ليحل الخيار العسكري محلها.

إن تصاعد المعارك بين حركة طالبان والمقاومة في بنجشير سيوقع أفغانستان في متاهات خطيرة جديدة وهي التي لم تكد تخرج من عشرين عاما من حرب مدمرة ناجمة عن الغزو الامريكي الغربي.

ان انزلاق افغانستان في حرب اهلية اخرى ولو محدودة في بنجشير يحمل مخاطر كبيرة على اية جهود داخلية لاحلال الامن والاستقرار فی ربوع هذا البلد وعلى اية مشاريع لبناء الاقتصاد الوطني , كما ان مثل هذه المعارك قد تأخذ ابعادا اوسع وقد تؤدي ايضا لتزايد النشاطات والاعمال الارهابية في افغانستان,ان الجدر بطرفي النزاع ايجاد حل سياسي قبل فوات الاوان.

ايران ..

في الشأن الافغاني ايضا كتبت صحيفة ايران في مقالها" طالبان وإستعدادات تشكيل حكومة جديدة، ... افغانستان تشهد استعدادات وتحركات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة ولم يكد يمضي سوى خمسة ايام على انسحاب القوات الامريكية والغربية وسوى اسبوعان على دخول حركة طالبان لكابول وفي ظل فوضى امنية واقصادية واسعة.

إن كل المؤشرات تدل على أن زعيم طالبان الملا عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الأفغانية الجديدة والتي ستضم ايضا الزعيم الروحي للحركة الملا هيبت الله آخوند زاده والملا محمد يعقوب نجل مؤسس طالبان , وكل ذلك وسط اجواء ترقب دولية انتظارا لبلورة افكار واضحة عن نهج حركة طالبان من خلال طبيعة تركيبة الحكومة التي ستشكلها الحركة, وفيما اذا ما كان هناك تغيير واقعي في رؤيتها لادارة شؤون البلاد وللتعامل مع العالم, وبطبيعة الحال ستواجه الحكومة الطالبانية المرتقبة جملة تحديات هائلة ليس الامن والاستقرار اولها ولا الاوضاع المعيشية السيئة آخرها .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في تعليقها، أحلام إحياء إمبراطورية بالقرن 21.. تصريحات الرئيس التركي الاخيرة عكست شعورا كبيرا بالعظمة ورغبة عميقة في احياء امجاد الدولة العثمانية , فالسيد اردوغان قال بصراحة بانه لايمكن لاحد تغير ولوحجر واحد من مكانه بالمنطقة دون اذن تركيا , وان احلال السلام فيها غير ممكن بدون تركيا.

إن مثل هذه اللغة تكرس الرؤية القائلة إن السيد أردوغان يسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية عبر توسيع النفوذ التركي فتركيا تستخدم عدة اوراق ايدلوجية وعرقية واقتصادية وعسكرية لتوسيع نفوذها بالمنطقة وتتحرك في جملة تقاطعات لتحقيق اهدافها, فهي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني لكنها تنادي بدعم فلسطين والشعب الفلسطيني , وتطرح نفسها كقوة اقليمية عبر التدخل بليبيا وتدخل في صراع مع اليونان وقبرص بشرق المتوسط وتتحدث عن دعم طالبان والشعب الافغاني وتقيم جدارا حدوديا مع ايران لمنع اللاجئين الافغان من دخول اراضيها وتغازل جمهورية اذربيجان عرقيا وتدعمها مقابل ارمينيا, وتهاجم الاكراد بسوريا والعراق والى آخر القائمة.

خراسان ..

صحيفةخراسان كتبت في مقالها، ضربة لأحلام ماكرون الإستعمارية،... الرئيس الفرنسي اعتاد على ان لا يترك اية فرصة تسنح له للادلاء بدلوه حول مختلف القضايا , ومؤخرا قال في لهجة نابعة من رؤية استعمارية ان قوات بلاده ستبقى في العراق حتى في حالة انسحاب القوات الامريكية لأن فرنسا ترايد مواصلة الحرب على الارهاب على حد تعبيره.

وجاء الرد العراقي على لسان القيادي الكبير في الحشد الشعبي زعيم تحالف الفتح ..هادي العامري قال بوضوح وحزم أن موضوع بقاء أم عدم بقاء القوات الأجنبية شأن عراقي بحت لايخص ماكرون ونوه العامري بأن جميع القوات الاجنبية ينبغي ان تغادر العراق في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل , ولن يبقى جنديا واحدا سواء اكان امريكيا ام فرنسيا ام تركيا في الاراضي العراقية .ان هذا الرد الصريح وضع ماكرون في الصورة الواقعية من ان عهد الاستعمار الفرنسي قد ولى .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في الشأن التونسي في تعليقها، تونس والسيناريوهات المطروحة، .. هناك عدة سيناريوهات بشأن مستقبل الاوضاع في تونس بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل الحكومة وتجميد البرلمان ..

السناريو المحتمل الأول يتمثل بتوصل الرئيس التونسي إلى تفاهم سياسي مع زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وهذا السيناريو المتفائل يستند على تخفيف الغنوشي الذي يترأس البرلمان لنبرة انتقاداته لقيس سعيد مؤخرا, والسيناريو الثاني اجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الازمة , والسيناريو الثالث المحتمل تشكيل محكمة دستورية لدرسة امكانية تغيير النظام السياسي من برلماني الى رئاسي , وبالطبع هناك سيناريو خطير يتمثل باستناد الرئيس التونسي على دعم الشارع والمؤسسة العسكرية لحصر السلطة بيده الامر الذي سيهدد الديمقراطية الفتية بتونس بالطبع .

والسيناريو الخامس لا يخلو من خطورة بدوره ويتمثل بعقد البرلمان اجتماعا طارئا باغلبيته من حزب النهضة خارج مبنى البرلمان نفسه لسحب الثقةعن الرئيس التونسي وعزله.

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن، وضع عقبات بطريق تشكيل حكومة بلبنان، كتبت فيه .. اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بأن هناك من يحاول وضع عقبات بطريق تشكيل الحكومة الجديدة واتهام الاخرين بمسؤولية عرقلة جهود ميقاتي .. البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي شدد عى وجود تنسيق بين الأخير والرئيس اللبناني ميشال عون موضحا بان عون يدعم جهود رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة طبقا للدستور وللضرورات التي تمليها المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان .

وحمل البيان اشارات ضمنية من دون اية تسميات لتيار المستقبل في هذا السياق.