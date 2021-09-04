العميد جلالي: قسم كبير من منجزات الدفاع المدني تحقق بجهود اللواء فيروزآبادي

العالم - ايران

وفي برقية التعزية التي وجهها اليوم السبت اعتبر العميد جلالي، الراحل فيروزآبادي، بانه كان مثالا للصبر واليقظة والفطنة السياسية ومعرفة التهديدات وكان تعبويا حقيقيا وظّف كل طاقاته في مسار الاسلام والدفاع عن الثورة الاسلامية ونهج الولاية.

واضاف: لقد كان امين قائد الثورة الاسلامية العزيز في القوات المسلحة وكان يجعل تدابير سماحته نصب عينه وادى دورا اساسيا واستراتيجيا في ايجاد التنسيق والوحدة والانسجام بين مختلف اركان القوات المسلحة. خدماته وجهاده وجهوده المخلصة وتفانيه في طريق الارتقاء بقدرات البلاد الدفاعية سوف لن تُنسى ابدا وكان جديرا بالشهادة حقا.

وتابع العميد جلالي: لقد كان اللواء فيروزآبادي من العارفين والمعتقدين باهمية الدفاع المدني وادى دورا اساسيا في تبلور وتاسيس منظمة الدفاع المدني في البلاد ولا شك ان قسما كبيرا من منجزات الدفاع المدني يعود لتوجيهاته القيمة وتدابيره ودعمه في هذا المجال.