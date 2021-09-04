بحرية الحرس الثوري تكافح الصيد غير المشروع في المناطق الساحلية

العالم - ايران

في تصريح لمراسل وكالة فارس قال العميد غلامشاهي: قضية الصيد بشباك الجر (الترولة)، التي اشتكى منها جميع الصيادين من سكان المناطق الساحلية في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) ، مع مصادرة سفن الصيد غير القانونية ، تعاونت جميع الأجهزة والمؤسسات مع بحرية الحرس الثوري، وصادرت سفن الصيد غير القانونية، التي كانت تمثل مشكلة للاحياء المائية وعمل الصيادين.

واضاف: كما ساهم الجهاء القضائي بشكل كبير في ذلك من خلال إصدار أحكام تحظر الصيد بشباك الجر في المناطق المحظورة.

وصرح قائد المنطقة البحرية الأولى في الحرس الثوري: أننا نراقب باستمرار الصيد بشباك الجر في المناطق المحظورة حتى لاتجري عملية صيد الترولة في المناطق المحظورة بالمياه الساحلية لبحر عمان ، وتشير مراقبتنا الاستخباراتية إلى أن هذا لا يزال محظورًا، مضيفا: إذا لاحظنا الصيد بشباك الجر في مناطق محظورة ، فسنتصدى له بجدية.

يذكر ان الصيد بشباك الجر من خلال استعمال الشباك الجرافة القاعية يعد من بين الممارسات الخطيرة التي لها تأثير كبير على البيئة البحرية ، كآلة حصاد لا تفرق بين صيد الأصناف المستهدفة وغير المستهدفة، إضافة إلى تأثيرات أخرى متمثلة في تدمير القاع البحري، وهي طريقة صيد لها عواقب وخيمة طويلة المدى على الأعماق البحرية.