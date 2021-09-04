السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد حرس الثورة يلتقي وزير الدفاع ويؤكد..مواجهة الاعداء بحاجة الى اليقظة والبصيرة

قائد حرس الثورة يلتقي وزير الدفاع ويؤكد..مواجهة الاعداء بحاجة الى اليقظة والبصيرة
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

 قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الاعداء لم يتركوا أي وسيلة أو حيلة الاَ واستخدموها للضغط على الشعب الايراني ، مؤكدا ضرورة التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة الاعداء.

العالم - ايران

جاء ذلك لدى زيارة اللواء سلامي اليوم السبت لوزارة الدفاع ولقائه بالوزير الجديد العميد محمد رضا آشتياني، حيث اعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لاختيار اشتياني لمنصب وزارة الدفاع .

وأكد سلامي على مواصلة القوات المسلحة لجهودها الكبيرة في مجال انتاج القوة والارتقاء بالبنية الدفاعية للبلاد، مشيرا الى ان اعداء الثورة الاسلامية لم يألوا جهدا في استخدام كل الوسائل للضغط على الشعب الايراني ونظامه الاسلامي، ورغم فشله طوال اربعة عقود الا ان العدو يصر على مواقفه الحاقدة ، وبالتالي لابد من التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة هذا العدو.

بدوره اكد وزير الدفاع على ان وزارته ستبذل قصارى جهودها في جميع المجالات لدعم واسناد القوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها في مجال المنظومات والتجهيزات المتطورة ، خاصة قوات حرس الثورة الاسلامية.

واضاف العميد اشتياني ان قطاع الصناعات الدفاعية بامكانه توجيه الرد الجاد والهادف للاعداء ، مشيدا بتوجيهات وتدابير قائد الثورة الاسلامية للارتقاء بمستوى قدرة الردع.

روابط ذات صلة

العميد حاجي زادة: تخطينا التنافس الإقليمي في المجالات العسكرية بصورة كاملة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. بعد بضعة سنوات.. زيارة وزارية لبنانية الی سوريا

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر في الاردن

الصحة الايرانية: تسجيل 515 وفاة جديدة بكورونا

ما أهمية تطبيق إتفاق درعا وبأي خانة يوضع العدوان الاسرائيلي على ريف دمشق؟

 “تزوجني بدون مهر” حملة عربية تتصدر مواقع التواصل.. ما قصتها؟!

شاهد.. بايدن يبدأ اللعب بورقة أسرار 11 سبتمبر