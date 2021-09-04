قائد حرس الثورة يلتقي وزير الدفاع ويؤكد..مواجهة الاعداء بحاجة الى اليقظة والبصيرة

العالم - ايران

جاء ذلك لدى زيارة اللواء سلامي اليوم السبت لوزارة الدفاع ولقائه بالوزير الجديد العميد محمد رضا آشتياني، حيث اعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لاختيار اشتياني لمنصب وزارة الدفاع .

وأكد سلامي على مواصلة القوات المسلحة لجهودها الكبيرة في مجال انتاج القوة والارتقاء بالبنية الدفاعية للبلاد، مشيرا الى ان اعداء الثورة الاسلامية لم يألوا جهدا في استخدام كل الوسائل للضغط على الشعب الايراني ونظامه الاسلامي، ورغم فشله طوال اربعة عقود الا ان العدو يصر على مواقفه الحاقدة ، وبالتالي لابد من التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة هذا العدو.

بدوره اكد وزير الدفاع على ان وزارته ستبذل قصارى جهودها في جميع المجالات لدعم واسناد القوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها في مجال المنظومات والتجهيزات المتطورة ، خاصة قوات حرس الثورة الاسلامية.

واضاف العميد اشتياني ان قطاع الصناعات الدفاعية بامكانه توجيه الرد الجاد والهادف للاعداء ، مشيدا بتوجيهات وتدابير قائد الثورة الاسلامية للارتقاء بمستوى قدرة الردع.