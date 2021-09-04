المشاريع السعودية اللاواقعية..ومحاولة الإمارات لتصبح أفضل المطبعين

العالم - المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على ولي العهد السعودي الذي يعد ولا يوفي بالعهد، والوعود التي يطلقها النظام السعودي دون ان ينفذ منها شيء كبيرة جدا، كالوعد الذي اخذه ولي العهد محمد سلمان بتغيير صورة المملكة باطلاق المشاريع والتي اتسمت باللاواقعية.

كما يسلط البرنامج الضوء على القرار السعودي باحضار السلاح من روسيا كصفقة الصواريخ، حيث حذرت الخارجية الامريكية الرياض من التعاون العسكري مع روسيا ومع قطاع الدفاع الروسي حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة اعداء امريكا.

ويناقش البرنامج محاولة حكام الامارات ان يكونوا افضل المطبعين مع الكيان الصهيوني، حيث استعرض البرنامج الفيديو الذي نشرته سمية المهيري أول طالبة إماراتية في جامعة إسرائيلية, والثانية بعد الطالب الإمارتي منصور المرزوقي تلتحق بالجامعة الاسرائيلية حيث قررت الإنضمام لقسم التمريض في جامعة حيفا الإسرائيلية، بعد زيارة قام بها مسؤول الجامعة، رون روبين، إلى الإمارات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...