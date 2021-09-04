العلاقات السورية اللبنانية... ومرجعية النجف الأشرف والدور الديني والسياسي

العالم - بانوراما

كما تحمل الزيارة طابعا سياسيا يتعلق بكسر الحصار الاميركي على البلدين، ما يفتح الباب امام اجراء مراجعة لعملية عودة العلاقة بين بيروت ودمشق الى سابق عهدها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تشييع العراقيين في كربلاء المقدسة، جثمان المرجع الديني اية الله السيد محمد سعيد الحكيم، بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز الخامسة والثمانين، إثر سكتة قلبية أمس الجمعة.

وجال الجثمان الطاهر في الحضرتين الحسينية والعباسية الشريفتين. ومن المقرر أن يعاد الجثمان الى النجف الاشرف حيث سيوارى الثرى يوم الاحد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.