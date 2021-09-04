السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق والسعودية يبحثان تطوير التعاون الأمني بين الجانبين

العراق والسعودية يبحثان تطوير التعاون الأمني بين الجانبين
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود، التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية.

العالم-العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود".

وأوضح البيان، أن اللقاء بحث "التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".

وفي وقت سابق اليوم استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود.

روابط ذات صلة

الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا

مؤتمر بغداد واولويات العراق

بغداد ومؤتمر التعاون والشراكة مع دول الجوار

قمة بغداد ترفض تسوية الحسابات في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في مباراتها الثانية للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم الثلاثاء.. سوريا تلتقي الإمارات على ملعب القويسمة بالأردن

رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية يعزي برحيل اية الله حكيم

أحزاب تونسية ترفض دعوة السفارة الأمريكية للقاء وفد من الكونغرس

الاردن.. السجن لشخصين ساعدا طالبا بضرب وإهانة معلم

الرئيس الأسد يستقبل طلال ناجي وهذا ما دار في اللقاء..

ايران تتوج ببطولة مسابقات "كاس البحر" للالعاب العسكرية الدولية