العراق والسعودية يبحثان تطوير التعاون الأمني بين الجانبين

العالم-العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود".



وأوضح البيان، أن اللقاء بحث "التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".

وفي وقت سابق اليوم استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود.