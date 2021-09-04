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أهم نتائج زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى دمشق

أهم نتائج زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى دمشق
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

انهى الوفد الحكومي اللبناني اليوم السبت زيارته لدمشق بعد اجرائه محادثات مع وزير الخارجية السوري.

العالم-سوريا

ووصل اليوم إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني رفيع برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر.

والتقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعدد من المسؤولين السوريين، الوفد اللبناني برئاسةعكر. وبحث الجانبان قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها "خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية".

من جهته أعلن الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، نصري خوري، أن دمشق وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

وقال مجدي الخوري عقب جلسة المحادثات السورية اللبنانية في مبنى وزارة الخارجية السورية: "الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب وأكد استعداد سورية لتلبية ذلك".

وأضاف الخوري: "اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة الأمور الفنية في كلا البلدين".

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