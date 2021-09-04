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سائرون: ثلاث جهات مسؤولة عن حماية الانتخابات العراقية

سائرون: ثلاث جهات مسؤولة عن حماية الانتخابات العراقية
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت كتلة سائرون في مجلس النواب العراقي، السبت، عن ثلاث جهات مسؤولة عن حماية الانتخابات التشريعية المبكرة من التزوير والتلاعب بالنتائج.

العالم-العراق

وقال عضو الكتلة رياض المسعودي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ”الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تقع على عاتقهم مسؤولية حماية الانتخابات من التزوير “.

وأضاف أن ”تزوير الانتخابات يتم عن طريقين الاول بتغيير إرادة الناخب من خلال الضغط عليه بالاموال او بالهديا، والثاني عن طريق تغيير النتائج والتلاعب بها وهو اخطر شيء“.

وأشار الى ”ضرورة حماية الانتخابات التشريعية من النوع الثاني من التزوير لانه يشكل خطورة كبيرة على الانتخابات“.

يذكر أن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق حدد في وقت سابق في العاشر من تشرين الاول للعام الحالي.

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