سائرون: ثلاث جهات مسؤولة عن حماية الانتخابات العراقية

العالم-العراق

وقال عضو الكتلة رياض المسعودي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ”الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تقع على عاتقهم مسؤولية حماية الانتخابات من التزوير “.

وأضاف أن ”تزوير الانتخابات يتم عن طريقين الاول بتغيير إرادة الناخب من خلال الضغط عليه بالاموال او بالهديا، والثاني عن طريق تغيير النتائج والتلاعب بها وهو اخطر شيء“.

وأشار الى ”ضرورة حماية الانتخابات التشريعية من النوع الثاني من التزوير لانه يشكل خطورة كبيرة على الانتخابات“.

يذكر أن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق حدد في وقت سابق في العاشر من تشرين الاول للعام الحالي.