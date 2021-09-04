السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. ازمة ثقة تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

لم تفلح مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الساعة بالافراج عن توليفة وزارية تعمل على انقاذ البلاد من ازماته المتعددة الاتجاهات والاسباب وسط بيانات من فريقي التأليف تحمل الاخر مسؤلية التأليف.

العالم – لبنان

ثمّة أزمة ثقة بدأت تظهر بين فريقَي رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. اتهامات متبادلة بعرقلة تأليف الحكومة، ظاهرها صراع على حقائب وأسماء، فيما باطنها شكّ بعدم وجود النية أساساً للتأليف حسب الاوساط المواكبة وسط مساع لتقليص مساحة الاختلاف على الحقائب والاسماء يقوم بها مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم لتدوير زوايا الازمة الحكومية.

وقال وزير خارجية لبنان السابق، عدنان منصور: "هناك ازمة عدم ثقة موجودة بين الاطراف المعنية اذا كان بين الرئاسة او بين الرئيس المكلف ولا ننسى هناك ايضا تأثيرات خارجية تفعل فعلها على الساحة اللبنانية لجهة تشكيل الحكومة، المسألة ليست مسألة عدد وزارات او لمن تعطى الحقائب".

وسط هذا المشهد بدأت تلوح في الافق مواقف تصعيدية غير معلنة حول اعتكاف لبعض الكتل النيابية وصولا للذهاب الى استقالات من شأنها خلط اوراق المشهد السياسي من جديد.

وقال الناشط السياسي اللبناني، روني الفا: "اطالب بصيغة بيان وزاري قبل تشكيل الحكومة يفضح المعرقل الحقيقي لتشكيلها. المؤسسة التشريعية الام هي المؤسسة الوحيدة التي مازالت تعمل في لبنان، الواجب الالتفاف حولها وليس عليها".

كما قال الكاتب والاعلامي اللبناني، ابراهيم بيرم: "برغم كل ما يقال عن ايام محدودة من الان الى الثلاثاء المقبل لفرز الامور، الرئيس ميقاتي حتى الان يبدو في وارد العزوف فهو اتى ليؤلف كما صار من المعروف امامه حتى شهر ايلول".

يشار الى انه مضى على تكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اكثر من شهر في قت يشهد فيه لبنان ازمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب الحصار الامريكي وغياب المحاسبة للمحتكرين وعدم تفعيل حكومة تصريف الاعمال ما انعكس سلبا على المواطنيين في وقت بدأت فيه المقاومة باولى خطوات كسر الحصار عبر استجلاب النفط الايراني وفتح الطريق امام زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا لتنسيق المواقف وفق مصالح البلدين المشتركة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

لبنان :حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي عدوان على أهلنا وشعبنا

سوريا توافق على طلب لبنان لاستجرار الطاقة من مصر والاردن عبر أراضيها

هكذا يستقبل اللبنانيون ناقلة المحروقات الايرانية

الأميركيون وقواعد اللعبة الجديدة في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نبض السوشيال ... بعد تعذيبها وجنينها بوحشية.. أسيرة ’ستلد طفلا يعشق كسر القيود’

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الحكيم

شاهد بالفيديو.. لبيد: لا علاقة مع السلطة الفلسطينية الا التنسيق الامني

استكمال التجهيزات لنقل الرافضين لاتفاق درعا للشمال السوري

كوبرا تغدر بمدربها بلدغة قاتلة خلال بث مباشر

بالصور.. تحضيرات في مطار يريفان لاستئناف الرحلات الى حلب 