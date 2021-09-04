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كوبرا تغدر بمدربها بلدغة قاتلة خلال بث مباشر

كوبرا تغدر بمدربها بلدغة قاتلة خلال بث مباشر
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

توفي شاب سوداني في مستشفى عسير بالسعودية، بعدما لدغته كوبرا كان يدربها منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك خلال بث مباشر.

العالم ـ منوعات

الصديقة الغادرة أقدمت على فعلتها، فجر الخميس، وأنهت حياة صاحبها السوداني، منصور علي، بعدما قضى 11 عاما يقدم معها عروضا متنوعة في حديقة عسير، بحسب قناة "العربية".

وفي الليلة الموعودة، أراد الشاب الثلاثيني بعدما أنهى عروضه أمام الجمهور، أن يتيح لمتابعيه على الإنترنت عرضا آخر مع الكوبرا.

وبدأ الشاب من غرفته الخاصة في المنزل العرض الأخير عبر بث مباشر على موقع "فيسبوك".

لكن وعلى نحو غير متوقع، تلقى الشاب لدغة قاتلة من الكوبرا، وتم نقله إلى مستشفى عسير، إلا أنه توفي في الحال كون السم كان قد انتشر في كل جسده.

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كوبرا تغدر بمدربها بلدغة قاتلة خلال بث مباشر

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