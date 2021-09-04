بعد سنوات طويلة.. ليبيا تنهي انقسام القطاع النفطي

العالم- ليبيا

ولسنوات طويلة، عانت ليبيا الغنية بالنفط صراعا مسلحا سبب انقساما بمؤسسات الدولة، شمل مؤسسة النفط، قبل أن تشهد انفراجة سياسية تمثلت بتسلم سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط (مستقلة)، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها "قررت دمج وتعيين السادة التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين"، وفق البيان.

وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله: "ها نحن اليوم نطوي حقبة الانقسام بقطاع النفط للأبد ونصدر قرار بتعيين وضم ودمج كل المنسبين في المؤسسة الموازية (سابقا)"، حسب البيان ذاته.

وأضاف: "لقد حرصت حكومة الوحدة الوطنية منذ اعتمادها على توحيد كل المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية وأولت هذا الموضوع اهتماما خاصا".

وتأتي هذه الخطوة امتثالا لتوجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "وتحقيقا لأحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات"، وفق البيان.

ولم توضح المؤسسة الوطنية للنفط إجمالي عدد الموظفين الذين جرى دمجهم بموجب القرار.

ويشهد القطاع النفطي في ليبيا تعافيا في الأشهر الأخيرة؛ إذ بلغ الإنتاج المحلي 1.3 مليون برميل يوميا.

وفي 19 أغسطس/آب، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن إيرادات البلاد النفطية سجلت مستوى قياسيا متجاوزة ملياري دولار في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على التوالي.