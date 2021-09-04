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فرنسا: لا يمكن لأوروبا الاعتماد على الحماية الأمريكية

فرنسا: لا يمكن لأوروبا الاعتماد على الحماية الأمريكية
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم السبت، إن أوروبا لا يمكنها أن تعتمد بعد الآن على حماية الولايات المتحدة.

العالم - اوروبا

جاء تصريحات الوزير خلال مؤتمر سنوي للشركات في تشرنوبيو الإيطالية الواقعة على بحيرة كومو، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الوزير الفرنسي إنه يتعين على أوروبا أن تصبح القوة العظمى الثالثة بالإضافة للصين والولايات المتحدة.

ورأى أنه لا ينبغي أن تعتمد أوروبا بعد الآن على الحماية الأمريكية، داعيا إلى ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي تواجه القارة العجوز.

واعتبر أن التحديات الأمنية الناتجة عن اضطرابات أفغانستان يجب أن تكون جرس إنذار للاتحاد الأوروبي.

وقال إن أوروبا تواجه تهديدات أمنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح وزير المالية الفرنسي أن بلاده قررت استثمار 1.7 مليار يورو (2.02 مليار دولار) إضافية في مجال الدفاع خلال العام الجاري.

وأعرب عن رغبة بلاده في أن ترى دولا أوروبية أخرى تقدم على نفس الخطوة.

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