قائد الثورة يعرب عن شكره للبعثة الايرانية المشاركة في بارالمبياد طوكيو

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان سماحة اية الله السيد علي خامنئي اصدر بيانا اعرب فيه عن شكره للبعثة الايرانية المشاركة في الالعاب الباراولمبية في طوكيو.

وجاء في بيان قائد الثورة الاسلامية "اقدم خالص شكري للبعثة الشامخة التي شاركت في الالعاب الباراولمبية والتي بثت من جديد عبر الميداليات التي حصدتها السرور في اوساط الشعب الايراني .

يذكر ان البعثة الرياضية الايرانية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية في طوكيو والتي ضمت 62 رياضيا ورياضية حصدت 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية و 1 برونزية. لتتبوا المركز الـ12 في الترتيب العام للدول المشاركة.