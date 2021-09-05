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عمليات الارباك الليلي ضد الاحتلال.. لن نترككم تعيشون الراحة

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

وعلى حدود قطاع غزة مع الاراضي المحتلة، مقاومة ونضال من نوع اخر أو ما يسمى بالارباك الليلي. فعاليات يعمل من خلالها الشباب الفلسطينيون على اقلاق الاحتلال حتى ساعات متاخرة من الليل. هذه هي أجواء الارباك الليلي.

العالم- خاص بالعالم

الناشطون على مواقع التواصل يساهمون بدورهم في الارباك الليلي من خلال نشر كل ما يتعلق بهذه الفعاليات. دعاء حازم" كتبت في هذا السياق: على الهامش: فعاليات الارباك فخامة صِدقا أنا ضد المسيرات لأسباب كتيرة لكن والله الي بيصير فخامة خان يونس ورفح أحلى من اربك ليلا يا ثوار.

حساب "عابر سبيل" من عمان بدوره علق: ثبتكم الله وقذف في قلوب أعدائكم وعملائهم الرعب وشتت جمعهم وأبدلكم بخوفكم أمنا.

نختم مع "وائل الزرد" الذي كتب: لن نترككم تعيشون الراحة، وسنعمل بكل قوة لطردكم من بلادنا مهما طال الزمان.

صور عديدة ايضا تداولها الناشطون دعما لعمليات الارباك الليلي. لدينا هذه الصورة التي كتب فيها. غزة وهي تربك ليلا من يحاصرها.

صورة اخرى لدينا وتعبير واضح عن مدى تاثير الارباك الليلي على جيش الاحتلال الاسرائيلي.

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