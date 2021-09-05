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العلامة فضل الله ينعى الشيخ قبلان: رحيله خسارة وطنية

العلامة فضل الله ينعى الشيخ قبلان: رحيله خسارة وطنية
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

نعى العلامة السيد علي فضل الله رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان و قال رحيله خسارة وطنية.

العالم_لبنان

وجاء في بيان النعي: إذا مات العالم، ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. ببالغ الأسف والحزن، تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان الذي عاش حياته في خدمة الإسلام والمسلمين. لقد شكل رحيله خسارة وطنية كبرى فهو حمل هم المحرومين وحرص على السير في خط الانفتاح والوحدة والتعايش والاعتدال. تميزت شخصيته بالصفاء والطهر ومحبة الناس ودافع عن المظلومين والمضطهدين ووقف مع قضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وختم فضل الله: إننا اذ نتقدم بأحر التعازي من أسرة الفقيد وذويه ومحبيه نسأل المولى أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويسكنه الفسيح من جنته، ويلهم ذريَّته والأمة الإسلامية الصَّبر ويمن عليهم بعظيم الأجر.

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