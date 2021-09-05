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شاهد: ماذا فعل البعثيون بالفقيد محمد سعيد الحكيم؟

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

اشار الشيخ نور الساعدي بان المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم ينتمي الى عائلة معروفة بالعلم والتقوى والمرجعية وهي عائلة آل الحكيم التي قدمت عشرات الشهداء من علمائها وشبابها ابان حكم صدام.

العالم- خاص بالعالم

وقال الشيخ الساعدي في حديث مع قناة العالم على هامش مراسم تشييع جثمان السيد محمد سعيد الحكيم: ان الفقيد الراحل كان عدواً صريحاً طوال حياته للحكم البعثي منذ بداية نشوئه وانه كان مطلوباً على قائمة المطلوبين بعد منعه من السفر لعدة سنوات، ما اضطره الى ان يبتعد عن اعين الجلاوزة في تلك الفترة، لكنه بقي ملاحقاً من قبلهم الى ان تم اعتقاله عام 1983 وحكم عليه بالمؤبد وتعرض للتعذيب ما ادى الى انحناء ظهره نتيجة لكسر احد اضلعه، ورغم ذلك كان مواظباً على زيارة الامام الحسين عليه السلام، بعدما منع البعثيين من زيارة الامام، مشيراً الى انه مؤيداً وداعياً قوياً للحشد الشعبي بعد الحكم الكفائي الصادر ضد داعش الوهابي.

واكد الشيخ الساعدي انه كان يمارس دوره الثقافي في السجون البعثية ابان اعتقاله وقد الف بعض كتبه رغم انه لم يملك غير القرآن الكريم، حيث كان يعطي دروسه الاصولية والفقهية اعتماداً على القرأن، وانه كان يكتب على اوراق السجائر لعدم توفر الورق.

ولفت الى ان المشاركة الجماهيرية الغفيرة في تشييع جثمانه انما هي رد على انتمائه الحقيقي للاسلام ولما قدمه خلال مسيرة حياته.

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