تحضيرات لنقل المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية للشمال السوري

العالم- خاص بالعالم

الجهات المختصة في المحافظة، اعلنت استكمال جميع التجهيزات لخروج المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية باتجاه الشمال السوري، عبر إزالة عدد من السواتر والحواجز الترابية والإسمنتية في منطقة الجمرك القديم.

عرقلة جديدة من قبل المسلحين للاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية، تعددت أوجهها بين نقض لاتفاق وقف اطلاق النار، عبر اطلاقهم النار في بلدة النعيمة شرقيّ مدينة درعا، ما أدى لاستشهاد شخصين واصابة ثالث.

وكذلك اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في المدينة، ما استدعى الجيش السوري إلى استقدام تعزيزات إلى محيط حي درعا البلد.

مصادر ميدانية في المحافظة، أعتبرت أن المسلحين يحاولون استخدام المدنيين في الأحياء كورقة ضغط في اي عملية تسوية، أو كدروع بشرية في أي مواجهة عسكرية محتملة، في حال فشلت جميع محاولات التسوية السلمية.

يومان مضيا على إبرام إتفاق التسوية، وموافقة المسلحين على بنوده، غير ان هذه الجماعة عادت كالعادة ونكثت العهود، ورفضت تسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للجيش السوري، وعرقلت بذلك إستكمال في تنفيذ بنود التسوية؛ على الرغم من نقل مجموعة منهم إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق، وتسوية عدد آخر منهم لأوضاعهم في مركز التسوية في حي الأربعين.

لجنة المفاوضات الممثلة للمسلحين، كانت أعلنت انهيار المفاوضات مع الحكومة السورية، وقالت إنها طلبت من الجانب الروسي تأمين عملية خروج جماعي للرافضين للتسوية في درعا البلد إلى تركيا أو الأردن.