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تفاصيل اعتداء "داعش" على الشرطة الاتحادية في كركوك

تفاصيل اعتداء
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، عن تفاصيل هجوم تنظيم "داعش" الارهابي على نقطة تفتيش عناصر الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي العراق.

العالم-العراق

وقال المصدر وفقا للسومرية نيوز إن "حادث كركوك نفذ في بادئ الامر عن طريق هجوم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تفتيش ما اسفر عن استشهاد جميع عناصر النقطة".

وتابع، "بعدها تفجير عبوة على عجلة نوع همر اسفرت عن استشهاد جميع من بداخلها مع احتراق الهمر بالكامل".

وأضاف المصدر، أن "مجموع الشهداء 12 بينهم ضابط".

واشار الى، انه "تجري الان عملية امنية هناك ومن المحتمل ستكون هناك تغيرات في القيادات الامنية بعد نتيجة للخروقات المتكررة".

وشن تنظيم "داعش"الارهابي الليلة الماضية هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين، ادت الى مقتل 12 عنصرا من الشرطة بينهم ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح.

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