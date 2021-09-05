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تشاهدون الليلة في بانوراما..

المعارك بوادي بنجشير وتأجيل إعلان الحكومة الأفغانية.. وتسوية أوضاع المسلحين بدرعا

المعارك بوادي بنجشير وتأجيل إعلان الحكومة الأفغانية.. وتسوية أوضاع المسلحين بدرعا
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة ارجاء حركة طالبان مجددا إعلان حكومتها المرتقبة بالتزامن مع المعارك العنيفة الدائرة بين مقاتليها وقوات المعارضة في وادي بنجشي.

العالم - بانوراما

وتضاربت الأنباء حول الإنجازات التي تقول طالبان إنها حققتها على الصعيد الميداني فيما نفت قوات المعارضة في بانشير ذلك جملة وتفصيلا، ويشير كل طرف إلى أنه كبد الاخر خسائر كبيرة .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مواصلة الجماعات الارهابية المسلحة في درعا جنوبي سورية خرقها لاتفاق الهدنة الموقع مع الدولة السورية، ما دفع الجيش لتنفيذ ضربات مركزة لمقرات الارهابيين وتحصيناتهم.

وجهزت الدولة السورية نحو اربعين حافلة لنقل الارهابيين من المحافظة وذلك بموجب اتفاق يقضي ايضا بتسليم جميع الاسلحة للجيش السوري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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