المعارك بوادي بنجشير وتأجيل إعلان الحكومة الأفغانية.. وتسوية أوضاع المسلحين بدرعا

العالم - بانوراما

وتضاربت الأنباء حول الإنجازات التي تقول طالبان إنها حققتها على الصعيد الميداني فيما نفت قوات المعارضة في بانشير ذلك جملة وتفصيلا، ويشير كل طرف إلى أنه كبد الاخر خسائر كبيرة .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مواصلة الجماعات الارهابية المسلحة في درعا جنوبي سورية خرقها لاتفاق الهدنة الموقع مع الدولة السورية، ما دفع الجيش لتنفيذ ضربات مركزة لمقرات الارهابيين وتحصيناتهم.

وجهزت الدولة السورية نحو اربعين حافلة لنقل الارهابيين من المحافظة وذلك بموجب اتفاق يقضي ايضا بتسليم جميع الاسلحة للجيش السوري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.