البطش يدعو الأمة إلى فك الحصار عن قطاع غزة

العالم-فلسطين

ودعا البطش خلال كلمة له في حفل تأبين الراحل أحمد جبريل بمدينة غزة، الأحد، جماهير الأمة العربية للتحرك لحماية المقدسات ودعم صمود المرابطين بالقدس.

وأكد على استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في بيتا بنابلس وفي الشيخ جراح وفي جبل أبو صبيح، وباقي مدن الضفة العزيزة، "كي نحمي القرى والمدن من خفافيش الليل وزعران المستوطنين".

وأضاف القيادي البطش، "سيواصل شبابنا الثائر في قطاع غزة فعالياته بكل أشكال المقاومة الشعبية مستندا إلى مقاومة تملك السلاح والقرار، وستواصل دورها وفعلها حتى يستجيب الاحتلال لمطالب شعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل، وليس العودة فقط الى ما قبل 11 مايو".

وأوضح أن سلسلة من الفعاليات الوطنية ذات الطابع الشعبي، ستبدأ بين جموع اللاجئين لإسقاط اتفاق "الإطار" الظالم بين الإدارة الأمريكية ووكالة الغوث الدولية "أونروا".

وأكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، لأهميتها في تحقيق الانتصار على الاحتلال.

وطالب القيادي البطش جماهير الأمة العربية الإسلامية بالضغط لحماية المقدسات في مدينة القدس، ودعم صمود المرابطين، وتعزيز صمود أهل الضفة المحتلة.

ودعا الأمة إلى فك الحصار عن قطاع غزة، ومده بأسباب الصمود والمنعة، "فالاستثمار الاستراتيجي والحقيقي هو بإسناد أهلنا في فلسطين ليواصلوا دورهم في قتال الاحتلال الإسرائيلي".

ووجه البطش التحية للجبهة الشعبية -القيادة العامة- ولروح الراحل أحمد جبريل، ولأبنائه وأسرته، ولكل أهل بلدة يازور بالقرب من يافا التي أنجبت الراحل.

ووصف القيادي البطش، الراحل جبريل بـ "القائد الذي قاتل المحتل في كل الجبهات، وترصده على كل ثغر؛ ليؤكد أنه لا حق للمحتل في أرضنا، وأن الطريق لطرده لن تتم بغير المقاومة والتحرير".