أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

العالم- ايران

والموت غيب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بعد صراع مع المرض استدعى دخوله مراراً الى المستشفى في الفترة الماضية حيث ساءت حالته الصحية. وقد غاب الشيخ قبلان عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية.

وكان سماحته من أوائل الداعين لمقاومة المشروع الصهيوني ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي للبنان ودعا إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية فعلاً لا قولاً، مشدداً على ضرورة تحويل هذه الانتفاضة إلى مقاومة مسلحة ينضوي تحت لوائها الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية.

يتبع..