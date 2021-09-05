الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

عزی وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بوفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

العالم- ايران

والموت غيب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بعد صراع مع المرض استدعى دخوله مراراً الى المستشفى في الفترة الماضية حيث ساءت حالته الصحية. وقد غاب الشيخ قبلان عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية.

وكان سماحته من أوائل الداعين لمقاومة المشروع الصهيوني ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي للبنان ودعا إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية فعلاً لا قولاً، مشدداً على ضرورة تحويل هذه الانتفاضة إلى مقاومة مسلحة ينضوي تحت لوائها الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية.

يتبع..

روابط ذات صلة

الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: الشيخ قبلان تميز بتواضعه وقربه من الناس

المجلس الشيعي الأعلى: الشيخ قبلان سجل إنجازات حفظت العيش المشترك

لبنان: حداد وطني على رحيل قبلان وإقفال المؤسسات العامة الثلاثاء في يوم التشييع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خبراء ينصحون بعدم تطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عامًا

"غينيا"..إطلاق نار قرب القصر الرئاسي والجيش ينتشر في الشوارع

عائلة "بنات" تطلب رسميا السماح باقامة حفل تابين له

5 فوائد صحية للترمس المطحون أبرزها الوقاية من الإمساك

أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

مرتزقة سوريون يسلبون المارة.. ماذا يحدث غرب ليبيا؟