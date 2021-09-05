عائلة "بنات" تطلب رسميا السماح باقامة حفل تابين له

العالم- فلسطين

وأفاد إشعار الطلب الذي تقدم به وكيل العائلة المحامي غاندي أن حفل التأبين سيُقام "وفق القانون والأصول".

وجاء في الإشعار: "ترغب عائلة نزار بنات بإقامة حفل تأبين لابنها الشهيد نزار بنات في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 18/9/2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً".

وتعهدت العائلة في الإشعار بـ"الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وتطبيق القانون".

وكان من المقرر أن تُقيم العائلة حفل تأبين لنزار خلال هذه الأيام، لكن أجهزة السلطة منعت ذلك.

وأواخر الشهر الماضي، رفعت شركة المحاماة البريطانية الشهيرة "ستوك وايت" شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً على توكيل من عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات؛ للمطالبة بإجراء تحقيق في مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانوني.

وأفاد بيان لشركة المحاماة، أنها طلبت على وجه التحديد التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي تعرض لها نزار وعائلته.

وقُتل نزار ضربًا على يد أجهزة السلطة الفلسطينية بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزلًا تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل بـ24 يونيو.

واتهمت عائلته السلطة باغتياله مع سبق الإصرار، رافضة تحويل القضية إلى عشائرية، وما زالت تنظم فعاليات ومؤتمرات للمطالبة بمحاكمة القتلة ومحاسبتهم.

وقمعت الأجهزة الأمنية الفعاليات المنددة باغتياله واعتقلت عشرات النشطاء وقادة الفصائل والرأي.