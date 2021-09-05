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قاليباف يعزي بوفاة آية الله الحكيم

قاليباف يعزي بوفاة آية الله الحكيم
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

عزّى رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف بوفاة المرجع الديني في النجف الاشرف آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم ووصفه بأنه قضى عمره في هداية الناس دينيا وسياسيا والجهاد ضد الباطل.

العالم- ایران

وأعرب محمدباقر قالیباف، في برقية وجهها بهذا الشأن اليوم الاحد، عن حزنه لرحيل العالم المتقي والمرجع الرباني آیة الله‌ العظمی السید محمدسعید الحکیم (رضوان الله تعالی علیه).

وأضاف: إن هذا المرجع قضى أعواما من عمره الشريف في مجابهة النظام البعثي الجائر وتحمّل آلاما جسيمة في هذا السبيل.

وتابع: قضى هذا العالم المتقي عمره الشريف في نشر وترويج معارف الاسلام والدين الحنيف وشعائر أهل البيت (علیهم‌السلام) والبحوث الاسلامية وتعليم طلبة العلوم الدينية وايجاد الحلول لمشاكل المسلمين وخلّف تراثا قيّما للباحثين عن العقيدة.

وعزّى بهذه المصيبة الاليمة الحوزات العلمية لاسيما حوزة النجف المباركة ومراجع وعلماء الدين والطلبة ومحبيه واسرته وذويه، داعيا برضا الله وعلو المراتب ولذويه بالصبر الجميل والاجز الجزيل.

ويشار الى ان المرجع الديني في النجف الاشرف السيد محمد سعيد الحكيم قد توفي عصر الجمعة الماضية في احدى مستشفيات النجف الاشرف جراء اصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 85 عاماً.

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