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سفير سوريا يعلق على زيارة الوفد اللبناني لدمشق.. ماذا قال؟

سفير سوريا يعلق على زيارة الوفد اللبناني لدمشق.. ماذا قال؟
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير السوري لدى بيروت، علي عبد الكريم علي، أن "زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، أمس السبت، هي استجابة لمصلحة البلدين".

العالم-لبنان

وفي حديث للميادين، أشار علي عبد الكريم علي إلى أن "محادثات الوفد اللبناني في سوريا تركزت على الأمور المتعلقة بالنفط والطاقة"، موضحا أن "هناك مضمونا سياسيا في زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق".

وأكد السفير السوري أن "دمشق رحبت بحصول لبنان عبر أراضيها على الغاز المصري والكهرباء من الأردن"، مضيفا: "التكامل بين سوريا ولبنان تفرضه مصلحة البلدين ودمشق ترحب بتفعيل الاتفاقات".

واعتبر علي أن "الرهانات الأميركية والغربية على سقوط سوريا ونجاح الإرهاب قد فشلت".

ويوم السبت زار دمشق، وفد وزاري لبناني رفيع برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر.

والتقى الوفد اللبناني وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعددا من المسؤولين السوريين،حيث بحث الجانبان قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها "خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية".

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