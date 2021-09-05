انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس

العالم - افريقيا

وظهر الانقلابيون في مقطع فيديو متداول يتحدثون عن حلل الدستور والحكومة والمؤسسات وإغلاق الحدود، ويؤكدون اعتقالهم للرئيس كوندي.

و أفادت وسائل إعلام بأن الاضطرابات الأمنية التي تشهد اليوم الأحد عاصمة غينيا مدينة كوناكري تأتي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

وأفادت مجلة جون أفريك بأن محاولة الانقلاب يقودها عناصر في وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.

من جهة أخرى ، ينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم عن تأجيل مباراة المغرب وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم المبرمجة غدا الاثنين.

وتجري اتصالات مكثفة بين الجامعة الملكية لكرة القدم والفيفا في هذا الإطار، في وقت دخلت وزارة الخارجية على الخط لبحث سبل تأمين عودة المنتخب الوطني في ظل إغلاق مطار كوناكري، إثر المحاولة الانقلابية التي تشهدها البلاد.