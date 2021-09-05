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خلال الأعياد اليهودية..

الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على الضفة وقطاع غزة

الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على الضفة وقطاع غزة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن سلسلة إغلاقات أمنية ستفرض على الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال الشهر الحالي بالتزامن مع موسم الأعياد العبرية.

العالم-فلسطين

وذكر ناطق بلسان جيش الاحتلال، في تصريح أوردته وسائل إعلام عبرية، أنه سيتم فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بدءًا من مساء غد الاثنين، ويستمر يومين حتى فجر الأربعاء القادم؛ بسبب الاحتفال بما يسمى "عيد رأس السنة اليهودية".

وأضاف أن الإغلاق الثاني سيوافق الأربعاء الموافق 15 من الشهر الجاري، ويستمر يومين في ذكرى ما يعرف باسم "عيد الغفران".

وأشار إلى وجود إغلاق ثالث في الـ 20 من الشهر الحالي، يومين بمناسبة "عيد المظلة"، كما سيفرض إغلاق رابع في الـ 27 من الشهر ذاته بمناسبة ما يسمى عيد "بهجة التوراة".

ويشمل الإغلاق مناطق الضفة الغربية كافة، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى الداخل المحتل، كما ستغلق بموجبه المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، حيث لا يُسمح إلا للحالات الطبية بالمرور، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص، وفق المصدر ذاته.

ويؤثر الطوق الأمني على عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال، حيث يمنعون من الوصول لأماكن عملهم، كما ويمنع المواطنون من قطاع غزة من الوصول للداخل المحتل للعلاج بالمستشفيات.

يذكر أن فترات الأعياد اليهودية تشهد تشديدات أمنية إسرائيلية؛ عبر الحدّ من حركة وتنقلات المواطنين الفلسطينيين بين المدن والقرى الفلسطينية المختلفة بسبب الحواجز التي تنصبها قوات الاحتلال على مداخل المدن والقرى الفلسطينية.

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