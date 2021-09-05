شاهد.. إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح رازي كووبارس

العالم - إيران

سياسية متبعة من قبل الحكومة.. في إيران جميع الطاقات تم توضيفها لتطعيم أكبر عدد ممكن بجرعات لقاح كورونا و في وقت قياسي.

حجم الاستيراد تجاوز الأربعين مليون جرعة.. وهو بحد ذاته كفيل في تسريع وتيرة التطعيم.. لكن في الداخل علماء إيرانيون يحثون الخطى لإنتاجه محليا.. و واحد من اللقاحات الستة هو رازي كوو پارس.

وعلى هامش مراسم بهذا الشأن قال وزير الزراعة الإيراني جواد ساداتي نجاد: "نجحنا اليوم في بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح رازي كو پارس.. وحسب المخططات وبحلول أوائل الخريف سيتم إنتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح، وبحلول أوائل الشتاء سيزداد هذا العدد إلى 20 مليون جرعة."

"رازي كو بارس" هو ثاني لقاح إيراني لفيروس كورونا يدخل التجربة السريرية.. يستعمل بالشكل الاستنشاقي والحقن.. ونجح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية للقيام بالاختبارات الإنسانية.

ويقول مسؤلي معهد رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال بأنهم جاهزون لإنتاج 15 مليون جرعة من لقاح رازي كووبارس في الخريف.

ويقول مدير تنفيذ التجربة السريرية لعقار رازي كو بارس الدكتور مجتبى نوفلي لمراسل قناة العالم: يتم إنتاج هذا اللقاح على شكل بروتين معاد التركيب، ونأمل أن تبدأ هذه الخدمة عملها بترخيص رسمي وطارئ من وزارة الصحة.

وتتطلع الجهات الصحية في إيران إلى رفع عدد جرعات التطعيم في البلاد إلى أكثر من مليون ونصف المليون جرعة من أجل تقوية مناعة المواطنين وتحقيق خفض كبير في عدد معدلات الإصابة والمتوفين إثر مضاعفات كورونا.

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