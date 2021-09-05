المنسق الاسرائيلي: لقاء عباس- غانتس "مهم"

العالم- الاحتلال

واضاف في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي:"كان لقاء مهمًا جدًا، ومن الجيد أنه عُقد سريعًا...وعقد في جو إيجابي للغاية"، وأشار إلى أنه "حضر اللقاء، وشعر بأهميته عن قرب" على حد تعبيره.



وتطرق عليان لقضية الجنود الأسرى لدى حماس في غزة، قائلًا "هناك جهود كثيرة تبذل باستمرار، ونمضي قدمًا في هذه القضية باستخدام الكثير من الوسائل”.

وحول مقتل الجندي على حدود غزة أوضح عليان أن الجيش كان على استعداد جيد، لكن ما جرى عبارة عن خطأ تكتيكي أدى لمقتله، في المقابل فإن القناصة قتلوا وجرحى العديد من الفلسطينيين".



يذكر ان اجتمع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ،قبل ايام،في رام الله، في لقاء يعتبر الأول من نوعه منذ 10 سنوات.

من جانبها استنكرت حركتا "حماس" و "الجهاد الاسلامي" هذا اللقاء واكدتا انها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.