روسيا تحذر اوكرانيا من الإنضمام الى الناتو

العالم - روسيا

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في برنامج على قناة "روسيا 1" الرسمية: "رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي يقول نحن نسعى جاهدين من أجل الانضمام للناتو ويأتي رد الأمريكيين عظيم، هناك شروط معينة... اتبعوها وسنكون بانتظاركم بأذرع مفتوحة... هذا الانضمام تهديد مباشر لروسيا".

ووفقا له، فإن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو نهج محتمل للبنية التحتية العسكرية للناتو على حدود روسيا.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه من أجل الانضمام إلى الناتو، يجب على أوكرانيا أن تفي بعدد من الشروط التي ستسمح للبلاد بالوفاء بمعايير الحلف.

من جابنه أكد زيلينسكي أن الجانب الأوكراني يؤيد وجود الناتو في البحر الأسود.