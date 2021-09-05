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روسيا تحذر اوكرانيا من الإنضمام الى الناتو

روسيا تحذر اوكرانيا من الإنضمام الى الناتو
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رغبة أوكرانيا المستمرة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وترحيب الولايات المتحدة بالانضمام بأنه "تهديد مباشر لروسيا".

العالم - روسيا

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في برنامج على قناة "روسيا 1" الرسمية: "رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي يقول نحن نسعى جاهدين من أجل الانضمام للناتو ويأتي رد الأمريكيين عظيم، هناك شروط معينة... اتبعوها وسنكون بانتظاركم بأذرع مفتوحة... هذا الانضمام تهديد مباشر لروسيا".

ووفقا له، فإن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو نهج محتمل للبنية التحتية العسكرية للناتو على حدود روسيا.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنه من أجل الانضمام إلى الناتو، يجب على أوكرانيا أن تفي بعدد من الشروط التي ستسمح للبلاد بالوفاء بمعايير الحلف.

من جابنه أكد زيلينسكي أن الجانب الأوكراني يؤيد وجود الناتو في البحر الأسود.

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