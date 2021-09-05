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وزير خارجية إيطاليا في "قطر" لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان

وزير خارجية إيطاليا في
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

في زيارة رسمية لــ"قطر"، إجتمع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن بحثا عن آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، وإجراء مباحثات ثنائية .

العالم - اوروبا

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن محمد عبدالرحمن التقى دي مايو، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابعت: "جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، إضافة إلى آخر التطورات الميدانية أمنيا وسياسيا".

كما بحث الجانبان سبل التنسيق المشترك في جهود محاربة الإرهاب.

وأثنى وزير الخارجية الإيطالي على الدور القطري في عملية إجلاء رعايا إيطاليا من أفغانستان.

وقدمت قطر دعما كبيرا لعمليات إجلاء الرعايا من أفغانستان سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لحلفائها الذين شاركوا في الحرب الأفغانية.

وانتهت الحرب الأفغانية، التي بدأها الإحتلال الأمريكي قبل نحو 20 عاما، بعودة حركة "طالبان"، التي أشعلت أمريكا الحرب من أجل الإطاحة بها.

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