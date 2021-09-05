شاهد: العميد قاآني يشارك في مجلس عزاء المرجع الحكيم

العالم-العراق

وذكرت وسائل إعلام عراقية، إن "قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني شارك اليوم في واجب العزاء في مسجد السهلة بمدينة النجف الأشرف المقام بمناسبة وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره".



كما شارك العديد من الشخصيات السياسية ورجال الدين العراقيين في مراسم الفاتحة من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مطصفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وعدد آخر من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية، كما شارك في المراسم أيضاً المرجع الديني الشيخ بشير النجفي وإسحاق الفياض ووفد من قبل مكتب المرجع السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وكان قائد قوة "القدس" قد عزى اسرة الحكيم برحيل العالم الرباني والمرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، مؤكدا بان الفقيد كان على الدوام رائدا في دعم الشعوب الاسلامية.

وتقدم العميد قاآني في رسالته بالتعزية والمواساة برحيل العالم الرباني والمرجع الكبير والفقيه البارز في عالم التشيع آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (طاب ثراه) لبقية الله الاعظم (ارواحنا فداه) والمراجع العظام والعلماء الاعلام والحوزات العلمية خاصة الحوزة العلمية في النجف الاشرف والمسلمين الشيعة في العالم خاصة الشعب العراقي الابي ومقلديه وتلامذته واسرة الحكيم الجليلة.