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مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية في كركوك

مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية في كركوك
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

دانت مصر، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس بمحافظة كركوك بشمال العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

العالم- مصر

كما أعربت مصر ارتباطا بهذا الحادث عن تعازيها للعراق حكومة وشعبا ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، أكدت مصر "تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه"، وأعربت عن ثقتها في أن "مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على دحر الإرهاب وداعميه".

وشن تنظيم "داعش" الارهابي الليلة الماضية هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين، ادت الى مقتل 12 عنصرا من الشرطة بينهم ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح.

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