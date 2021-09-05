مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية في كركوك

العالم- مصر

كما أعربت مصر ارتباطا بهذا الحادث عن تعازيها للعراق حكومة وشعبا ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، أكدت مصر "تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه"، وأعربت عن ثقتها في أن "مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على دحر الإرهاب وداعميه".

وشن تنظيم "داعش" الارهابي الليلة الماضية هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين، ادت الى مقتل 12 عنصرا من الشرطة بينهم ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح.