الامن النيابية العراقية تناقش الخروقات الأخيرة وأمن الانتخابات

العالم-العراق

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة تعتزم يوم غد استضافة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اضافة الى وكيل رئيس جهاز الامن الوطني"، مبينا ان "الاستضافة ستكون ضمن الجدول المعد لها لمناقشة الملف الامني المتعلق بالامن الانتخابي".



واضاف الشمري، انه "سيتم خلال اللقاء طرح قضية الخروقات الامنية الاخيرة التي حصلت في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وتحركات زمر داعش الارهابية والخطط المعدة للتصدي لها وافشالها".

وقتل 12 من عناصر الشرطة الاتحادية واصيب ثلاثة آخرين في هجوم نفذه ارهابيو "داعش" في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.