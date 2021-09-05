الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بحضور قادة أمنيين..

الامن النيابية العراقية تناقش الخروقات الأخيرة وأمن الانتخابات

الامن النيابية العراقية تناقش الخروقات الأخيرة وأمن الانتخابات
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي نايف الشمري، اليوم الاحد، عن عزم اللجنة استضافة عدد من القيادات الامنية يوم غد الاثنين لمناقشة ملف الامن الانتخابي، اضافة الى الخروقات الاخيرة التي حصلت في كركوك وصلاح الدين.

العالم-العراق

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة تعتزم يوم غد استضافة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اضافة الى وكيل رئيس جهاز الامن الوطني"، مبينا ان "الاستضافة ستكون ضمن الجدول المعد لها لمناقشة الملف الامني المتعلق بالامن الانتخابي".

واضاف الشمري، انه "سيتم خلال اللقاء طرح قضية الخروقات الامنية الاخيرة التي حصلت في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وتحركات زمر داعش الارهابية والخطط المعدة للتصدي لها وافشالها".

وقتل 12 من عناصر الشرطة الاتحادية واصيب ثلاثة آخرين في هجوم نفذه ارهابيو "داعش" في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق.. إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل

شاهد.. آثار هجوم كركوك الارهابي على عناصر الشرطة الاتحادية

نائب عراقي: هجمات كركوك مؤشر خطير على عودة "داعش"

العراق.. قادة العمليات يبحثون الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتهاء عمليات إزالة تلوث الفيول من شاطئ بانياس في سوريا

بحضور قادة أمنيين.. الامن النيابية العراقية تناقش الخروقات الأخيرة وأمن الانتخابات

سقوط 7 جرحى بانفجار قارورة غاز في جنوب لبنان

تشاهدون الليلة في بانوراما.. المعارك بوادي بنجشير وتأجيل إعلان الحكومة الأفغانية.. وتسوية أوضاع المسلحين بدرعا

وزير الطاقة اللبناني يعلق على اجتماع عمّان المقبل

الأمم المتحدة تدين الانقلاب في غينيا وتطالب بإطلاق سراح الرئيس فورا