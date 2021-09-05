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بعد 5 دقائق من انطلاقها؛

الصحة البرازيلية تمنع إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين!

الصحة البرازيلية تمنع إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين!
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الوكالة البرازيلية للرقابة الصحية، مساء الأحد، عن منع إقامة مباراة البرازيل والارجنتين، وذلك بعد 5 دقائق من انطلاقها.

العالم - رياضة

وطلبت السلطات الصحية البرازيلية من الشرطة الفدرالية طرد 4 لاعبين أرجنتينيين لمخالفتهم الإجراءات الصحية.

وكانت قد انطلقت منذ قليل صفارة بداية الشوط الأول بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، في اللقاء الذي يقام على ملعب كورينثيانز أرينا ساو باولو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، مونديال قطر 2022.

ودخل كلا المنتخبين بالتشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة، والتي جاءت كالتالي:

البرازيل: “ويفرتون- دانيلو- ميليتاو- فيريسيمو- ساندرو- ريبيرو- كاسيميرو- جيرسون- باكويتا- نيمار- باربوسا”.

الأرجنتين: “مارتينيز- مونتيل- روميرو- أوتاميندي- أكونا- دي ماريا- دي بول- باريديس- لو سيلسو- ميسي- مارتينيز”.

ويرغب المنتخب البرازيلي في تعويض خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، من خلال تحقيق الانتصار، فيما يسعى رفاق ليونيل ميسي تأكيد التفوق على الغريم التقليدي وتقليص الفارق معه في الصدارة.

وتتصدر البرازيل التصفيات بحصولها على العلامة الكاملة حيث تمتلك 21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات، تليها الأرجنتين بـ 15 نقطة، دون أن تمنى بأي هزائم.

وكان في حالة الفوز اليوم على الخصم، ثم الفوز أيضًا على بيرو في التاسع من سبتمبر الجاري، قد تحسم البرازيل حسابيا تأهلها لمونديال 2022 لتصبح أول المتأهلين للنسخة المقبلة من البطولة العالمية.

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بعد 5 دقائق من انطلاقها؛ الصحة البرازيلية تمنع إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين!

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