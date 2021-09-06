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انتخابات المغرب وهامش قرار المؤسسات المنتخبة- الجزء الثاني

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

يستعد المغرب لانتخابات تشريعية ومحلية الاربعاء المقبل، حيث يجري تنافس بين الاحزاب الرئيسة لكسب ثقة الناخبين في ظل هامش قرار محدود لدى المؤسسات المنتخبة.

ورغم صلاحيات رئيس الحكومة بقيت معظم القرارات الكبرى تصدر عن مبادرات ملكية في القطاعات الاساسية.

هذه الانتخابات تحدد مستقبل حزب العدالة والتنمية على رأس جهاز تنفيذي، فيما تجري المنافسة من دون بروز استقطابات سياسية واضحة حول البرامج والاختيارات، فيما يواجه المغرب تحديات خارجية بعد تردي علاقاته اخيراً مع عدد من الدول بما فيها الجزائر واسبانيا والبانيا، وبعد تطبيعه مع الكيان الاسرائيلي.

فكيف سيكون شكل البرلمان والحكومة التي ستفرزها هذه الانتخابات؟

وماذا عن هامش القرار لدى المؤسسات المنتخبة؟

يناقش هذه الاسئلة برنامج "المغاربية" مع ضيفي الحلقة:

الخبيرة في الشؤون المغاربية ضاوية بركات

الباحث في علم الاجتماع السياسي احمد ويحمان

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انتخابات المغرب وهامش قرار المؤسسات المنتخبة- الجزء الثاني