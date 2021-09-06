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وزير خارجية ايران يتلقى اتصالا هاتفيا من عبدالله عبدالله

وزير خارجية ايران يتلقى اتصالا هاتفيا من عبدالله عبدالله
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يوم الاحد اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني عبدالله عبدالله.

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ عبدالله عبدالله، امير حسين عبداللهيان لمناسبة توليه منصب الخارجية الايرانية، موجها الشكر والتقدير لطهران لمواقفها في الدفاع عن الشعب الافغاني.

وشرح عبدالله عبدالله الاوضاع الإنسانية في أفغانستان، داعيا الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى بلاده.

وناقش الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي وفقا لارنا،ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب المقيتة، وكذلك تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفئات والاطراف.

كما شدد الجانبان على أن الشعب الأفغاني هو الذي يتعين عليه في نهاية المطاف تقرير مستقبل بلاده.

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